Wolfschlugen stolpert in Lauterstein

In der Handball-Württembergliga der Männer läuft alles auf einen Dreikampf um den zweiten Aufstiegsplatz hinaus.















Link kopiert

Dass es in Lauterstein nicht so einfach werden würde, war den Wolfschlugener Handballern schon im Vorfeld klar – und so unterlagen sie letztlich mit 33:37. Durch die Niederlage kommt es jetzt zu einem spannenden Dreikampf um Aufstiegsplatz zwei – zwischen Deizisau, Leonberg/Eltingen und Wolfschlugen.