Handball – Württembergliga: Wolfschlugen feiert Schützenfest

1 Trotz personeller Sorgen holt der TSV Wolfschlugen bei der HSG Langenau/Elchingen zwei Punkte. Foto: oh

Württembergligist TSV Wolfschlugen bezwingt die HSG Langenau/Elchingen mit 36:20.











Wenn jeder Spieler trifft, dann spricht das in der Regel für eine geschlossene Mannschaftsleistung. Eine solche zeigten die Württembergliga-Handballer des TSV Wolfschlugen definitiv. Mit einem haushohen 36:20 (16:12)-Erfolg siegten die Wolfschlugener beim angeschlagenen Keller-Team HSG Langenau/Elchingen. Dabei hatten auch die „Hexenbanner“ vor der Partie in Maximilian Schmid-Ungerer, Niklas Grote, Christopher Weiß und Fabian Dirmeier Ausfälle, sodass sogar Trainer Steffen Klett laut Abteilungsleiter Wolfgang Stoll beim TSV in „den Startlöchern stand“.