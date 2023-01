1 Kommt zurück: Roman Fleisch. Foto: /Herbert Rudel

Kontinuität auf der Trainerbank und bei den Leistungsträgern, ein Abgang in eine höhere Liga, einer in eine tiefere sowie einer in die Fremde, ein Rückkehrer und ein weiterer Zugang – die Handballer der HSG Ostfildern machen in Bezug auf die kommende Saison Nägel mit Köpfen. In der will der momentane Spitzenreiter der Württembergliga dann in der Baden-Württemberg Oberliga antreten.