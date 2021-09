1 Es hat schon lange keine Derbys mehr gegeben und die Gesichter der Teams haben sich verändert. Maike Kienzlen (links) hat in diesem Sommer beim TV Reichenbach aufgehört, Alicia Kiedaisch den TV Nellingen verlassen. Foto: /Herbert Rudel

Sowohl der TV Reichenbach als auch der TV Nellingen II gehen mit einem neuen Trainer in die kommende Württembergliga-Saison der Frauen. Beim TSV Denkendorf gab es auf der Bank ebenfalls Veränderungen.

Esslingen - Rolf Gaber, Jan Hirschmüller und Sascha Fischer lauten die neuen und teils auch bereits bekannten Namen der Trainer bei den Frauen-Württembergligisten in der Handball-Region: Gaber, der beim TV Reichenbach anheuerte und sich erst einmal mit der Abwehr auseinandersetzte. Hirschmüller, dessen oberste Priorität beim TV Nellingen die Entwicklung und Förderung des jungen Teams ist. Und Fischer, der nach dem Abgang von Jana Novak nun als alleiniger Cheftrainer beim TSV Denkendorf in die Saison geht. Alle drei haben mit Abgängen, kleineren Umbrüchen und Bewährungsproben zum Saisonauftakt am Samstag zu kämpfen.