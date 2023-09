1 Das Wolfschlugener Team 2023/2024, hinten von links: Simon Dudium, Patrick Kohl, Jan Philip Terbeck, Fabian Dirmeier, Marvin Thumm, Jonas Jacobs. Mitte von links: Co-Trainer Jannik Lorenz, Torwarttrainer Patrick Ehrlich, Co-Trainer Oliver Wiltschko, Christoph Hönig, Fabian Schmid-Ungerer, Philipp Toth, Niklas Grote, Marcel Rieger Sport-leiter, Trainer Steffen Klett , Abteilungsleiter Wolfgang Stoll Abteilungsleiter. Vorne von links: Johanne Schmid, Marc Wieder, Sebastian Lorenz, David Herz, Moritz Binder, Lukas Francik. Es fehlen: Christoph Weiß Kapitän, Marc Vogel, Kay Hoffmann. Foto: /TSV Wolfschlugen

Viele Abgänge und viele neue Gesichter: Die Württembergliga-Handballer des TSV Wolfschlugen müssen sich nach dem Abstieg aus der Baden-Württemberg Oberliga neu strukturieren.











Nach einer Saison war das Abenteuer Baden-Württemberg Oberliga für den TSV Wolfschlugen auch schon wieder beendet. Allzu viel traurige Stimmung kam dabei jedoch nicht auf, da der Abstieg schon frühzeitig feststand. Vor allem habe laut Trainer Steffen Klett die Qualität gefehlt, um in der Liga dauerhaft gute Leistungen zu zeigen. Klett, der das Team nun in der dritten Saison betreut, bereitete sich also schon zum Endspurt der Runde auf die kommende in der Württembergliga vor. Ziel ist es, sich in der Liga zu etablieren und ganz vorne mitzuspielen. „Wir gehen die neue Spielzeit in Etappen an und haben uns als erstes Etappenziel gesetzt, die ersten beiden Spiele zu gewinnen“, sagt Klett.