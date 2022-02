1 Foto: picture alliance / dpa/Ronald Wittek

Der Württembergligist verliert in Waiblingen mit 20:30















Link kopiert

Waiblingen - Es spricht für die Jugendarbeit eines Vereins, wenn die Nachwuchsspielerinnen schmerzlich vermisst werden, wenn sie einem Erwachsenen-Team nicht zur Verfügung stehen. So ging es Handball-Württembergligist TV Nellingen II bei der deutlichen 20:30 (5:11)-Niederlage beim Spitzenteam VfL Waiblingen II. Deshalb freute sich Trainer Jan Hirschmüller auch, wie die B-Jugendlichen am Freitagabend im Drittliga-Team der Hornets beim Sieg gegen Frisch Auf Göppingen II (29:25) überzeugten und wie sie das eigene Jugendspiel am Sonntag in Kornwestheim (21:19) „gerockt haben“.