Nellingen II ist in Reichenbach klar überlegen

Der TVN gewinnt das Frauen-Derby mit 29:21. Die Männer des TSV Wolfschlugen bleiben vorne.















Esslingen - Tabellenführer TSV Wolfschlugen tat sich in Langenau zwar phasenweise schwer, wurde am Ende aber seiner Favoritenrollen gerecht. In der Württembergliga der Frauen gewann der TV Nellingen das Derby beim TV Reichenbach deutlich, Denkendorfs Trainer Sascha Fischer hatte trotz der Niederlage wenig zu meckern.