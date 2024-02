Handball-Württembergliga: Köngen lässt Bigpoints liegen

Die TSV-Frauen verlieren, die Wolfschlugener Männer gewinnen klar.











Link kopiert

Die Niederlage gegen die SG Hofen/Hüttlingen wurmte Co-Trainer Martin Schorr von den Handballerinnen des TSV Köngen gewaltig: „Das ist richtig ärgerlich. Das wären echte Bigpoints gewesen.“ In der Tabelle tauschte Köngen die Plätze mit der SG und hat nun als Neunter, aber teilweise mit mehr Spielen, weiter das Abstiegsgespenst im Nacken. „Wir haben jetzt zwei Wochen Pause, die müssen wir nutzen“, kündigt Schorr an. Bei den Männern des TSV Wolfschlugen ist dagegen alles in Butter – der SV Fellbach wurde mit 22:31 nach Hause geschickt und das Team bleibt als Dritter auf Tuchfühlung mit der Aufstiegsrelegation.