1 Jana Novak (rechts) und Sascha Fischer bilden nicht mehr das Denkendorfer Trainer-Duo. Fischer bleibt, Novak hört auf. Foto: /Herbert Rudel

Die 48-Jährige ist nicht mehr Handball-Trainerin des TSV Denkendorf. Sascha Fischer macht mit Martin Schorr weiter.

Denkendorf - Jana Novak ist Tschechin, lebt aber schon seit vielen Jahren im Schwabenland und fühlt sich hier wohl. Sie ist ein Typ, über den ihre jetzigen Nachbarn sagen könnten: „Das ist eine Zweihundertprozentige.“ Was sie macht, das macht sie mit vollem Einsatz und viel Leidenschaft. Das gilt für den Handball, der sie nach Deutschland geführt hatte. Das ist in ihrem Beruf als Stationsleiterin in der Kinderabteilung der Filderklinik so, in der sie seit Neuestem zusätzlich für die Ausbildung zuständig ist. Und in ihrem Hobby Trailrunning, das sie so oft es geht in die Natur zieht. Doch drei Mal hundert Prozent, das sind auch für eine wie sie mindestens hundert zu viel. Deshalb hat sich die 48-Jährige entschieden, den Trainerjob bei den Württembergliga-Handballerinnen des TSV Denkendorf nach nur einem Jahr aufzugeben. Nach einem Jahr mit nur einem einzigen Pflichtspiel. „Schweren Herzens“, wie sie sagt. „Wir haben noch nichts erreicht, dabei hatten wir so viel vor.“