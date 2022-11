1 Ostfilderns Sebastian Pollich ist am Kreis gefürchtet. Foto: /Herbert Rudel

Die Handballer der HSG Ostfildern und des TSV Deizisau mit ihren Kapitänen Sebastian Pollich und Marcel Killat fiebern dem Württembergliga-Derby entgegen.















Link kopiert

Beide Mannschaften haben eine lange und teilweise glorreiche Vergangenheit und beide haben sich für die Zukunft viel vorgenommen. Obwohl die Württembergliga-Handballer der HSG Ostfildern und des TSV Deizisau in der Saison 2019/2020 in der damals noch zweigleisigen Liga zuletzt aufeinandergetroffen sind, ist es für beide Mannschaften nicht der „Clásico“ der Derbys – da denken die Spieler möglicherweise an andere Konkurrenten. Dennoch steckt in diesem Duell am Samstag (20 Uhr) in der Sporthalle in Ruit – die größere Körschtalhalle steht nicht zur Verfügung – jede Menge Spannung: weil es auch das Spitzenspiel Erster gegen Dritter ist, weil es das einzige echte EZ-Land-Derby der Liga in dieser Runde ist und weil sich die Spieler beider Teams gut kennen und schätzen. Das gilt auch für die Kapitäne Sebastian Pollich (Ostfildern) und Marcel Killat (Deizisau). Sie äußern sich vor dem Aufeinandertreffen über . . .