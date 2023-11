Handball-Württembergliga: Es wird wohl eine Lösung bis zum Saisonende

Frauenhandball-Württembergligist TSV Köngen ist bei der Suche nach einem neuen Trainer schon weit.











Es sieht stark danach aus, dass aus der angestrebten schnellen Lösung etwas wird, vermutlich aber nicht aus einer über das Saisonende hinaus. Nach Aussage von Handball-Abteilungsleiter Sebastian Wachtarz laufen beim TSV Köngen die Gespräche mit möglichen Nachfolgern von Johannes Martin als Trainer für das Frauen-Württembergligateams des Vereins auf Hochtouren und eine Lösung könnte zeitnah gefunden werden. „Wir haben die verfügbaren Trainer angerufen und sind in Verhandlungen“, erklärt Wachtarz. Martin und der Club hatten sich am Sonntag getrennt, weil der Coach seiner Aufgabe aufgrund einer beruflichen Veränderung nicht mehr in ausreichendem Umfang nachkommen konnte.