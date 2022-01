1 Ein Zerren um den Aufstieg – im Derby unterliegen Jonas Friedrich (links) und der TSV Wolfschlugen zuhause dem TSV Deizisau mit Marcel Killat. Foto: /Herbert Rudel

Nachdem die Württembergliga-Handballer im Dezember frühzeitig in die Winterpause geschickt worden sind, geht am Wochenende die Rückrunde los. Besonders spannend wird das Aufstiegsrennen zwischen Wolfschlugen und Deizisau – und ob die Runde zu Ende gespielt wird.















Kreis Esslingen - Am Samstag und Sonntag startet in der Handball-Württembergliga die Rückrunde. Beim TSV Wolfschlugen und dem TSV Deizisau geht es jetzt ans Eingemachte. Der Tabellenzweiten und der Dritte wollen aufsteigen und machen sich auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen gefasst. Die Frauen des TV Reichenbach sowie des TV Nellingen II wollen aus dem Tabellenkeller heraus. Tabellenschlusslicht TSV Denkendorf will einiges gutmachen. Unter den Trainern herrscht Einigkeit: Wegen der Coronalage kann man nur von Spiel zu Spiel denken.