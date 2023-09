1 Das Köngener Team 2023/2024, hinten von links: Hinten Co-Trainer Martin Schorr, Belen Rehm, Gabriele Mitranic, Sofia Geiß, Anna Rehm, Christine Waalkens, Alicia Kiedaisch und Luca Alisa Hiller. Vorne von links: Alicia Schieche, Sophia Thomaser, Patrizia Hagelmayer, Miriam Panne, Carolin Luxenhöfer und Lara Laufer. Es fehlen: Trainer Johannes Martin, Laura Dobler, Annika Klein und Nora Allmendinger.Foto: TSV Köngen Foto:

Die Handballerinnen des TSV Köngen starten in die neue Runde der Württembergliga. Der verstärkte Kader soll frühzeitig den Klassenverbleib sichern.











Trotz Niederlage zum Saisonabschluss landeten die Württemberliga-Handballerinnen des TSV Köngen mit Platz sieben im sicheren Mittelfeld der Tabelle. Gegen den TSV Flein unterlagen die Köngenerinnen am letzten Spieltag mit 24:32 – und blickten auf eine durchwachsene Runde zurück. Dafür wurde der Klassenverbleib frühzeitig schon klar gemacht – was für einen Aufsteiger schon mal gut ist . Köngens Trainer Johannes Martin fällt es schwer, den Saisonverlauf in Worte zu fassen: „Unsere Leistung in der vergangenen Runde war sehr wechselhaft. Wir haben gegen Mannschaften, gegen die es nicht unbedingt zu erwarten war, gute Spiele gemacht und wichtige Punkte geholt, aber auch gegen andere Teams unnötige Punkte liegen lassen“.