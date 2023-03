1 Foto: picture alliance / dpa/Ronald Wittek

Trotz eines kleinen Hängers gewinnt das Team von Trainer Stefan Eidt in Oeffingen deutlich und nimmt weiter Kurs auf den Aufstieg in die Baden Württemberg-Oberliga.















Die HSG Ostfildern hat den Aufstieg bereits endgültig fix gemacht – und auch bei den Handballern des TSV Deizisau sieht es ziemlich gut aus, dass sie in der Endabrechnung einen der beiden ersten Plätze – die zum Aufstieg in die Baden-Württemberg Oberliga berechtigen – ergattern. „Da müsste schon viel passieren, dass wir das noch hergeben“, meinte Arne Steiger vom Deizisauer Managementteam. Gerechnet werde aber erst nach dem Derby gegen Ostfildern – und das steigt am kommenden Samstag in der Hermann-Ertinger Sporthalle. Die Frauen des TSV Köngen verpassten derweil gegen den Tabellenführer knapp eine Überraschung.