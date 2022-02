1 Kerstin Schlegel und das Team des TSV Denkendorf schaffen es nicht, die TVN-Abwehr in Bewegung zu bringen. Foto: /Robin Rudel

Die Württembergliga-Handballerinnen des TSV Denkendorf unterliegen dem TV Nellingen II deutlich mit 20:29. Besonders im Angriff fehlen ihnen Lösungen.















Link kopiert

Denkendorf - Am Ende war es recht deutlich. Mit 29:20 (14:8) gewannen die Handballerinnen des TV Nellingen II das Württembergliga-Derby beim TSV Denkendorf. Es habe überwiegend an der „mangelnden Chancenverwertung“ gelegen, sagte Denkendorfs Trainer Sascha Fischer. Auch individuell habe man in einigen Spielsituationen gemerkt, dass die Nellingerinnen stärker waren. Zusammenfassend kann man sicherlichfesthalten: Beide Teams haben zahlreiche Tormöglichkeiten liegen lassen – das eine deutlich mehr als das andere. Für Denkendorf wird die Luft so langsam dünn.