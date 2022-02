1 Deizisaus Moritz Friedel erzielt gegen Unterensingen sechs Tore – seinen Vertrag hat er um drei Spielzeiten verlängert. Foto: /Herbert Rudel

Handball-Württembergligist TSV Deizisau hat die Kaderplanung für die kommende Saison bereits abgeschlossen und drei Spieler gleich mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet. Im Nachholspiel am Donnerstagabend besiegt die Mannschaft Schlusslicht SKV Unterensingen mit 31:22.















Link kopiert

Deizisau - Die Pflichtaufgabe gegen den SKV Unterensingen haben die Württemberliga-Handballer des TSV Deizisau am Donnerstagabend erfüllt und bleiben durch den deutlichen 31:22 (14:10)-Sieg im Aufstiegsrennen in Lauerstellung. Egal, in welcher Liga das Team in der kommenden Saison aufläuft, im Kader wird es eine große Kontinuität geben. Mit einigen Spielern wurden die Verträge um die ungewöhnliche Laufzeit von drei Jahren verlängert – wie zuvor schon mit Trainer Stefan Eidt.