Handball-Württembergliga: Bauer statt Wolf beim TSV Deizisau

Bei den Handballern des TSV Deizisau, die nach dem Abstieg aus der Baden-Württemberg Oberliga in der kommenden Saison wieder in der Württembergliga antreten, gibt es eine Änderung, was die Planungen auf der Torhüterposition betrifft. Dominik Wolf, der eigentlich von der SG Hegensberg/Liebersbronn nach Deizisau wechseln sollte, bat um Auflösung seines Vertrages, noch bevor er diesen antrat. Grund ist, dass er sich beruflich verändert und nach Ulm zieht. Die Macher im Verein wurden aktiv und haben nun das 19-jährige Talent Fabian Bauer vom künftigen Ligakonkurrenten TV Oeffingen verpflichtet. Bauer soll im Team des neuen Trainers Georgios Chatzigietim mit Nico Gross das Torhütergespann bilden. Schon länger bekannt ist, dass Benjamin Hauptvogel zum TV Neuhausen/Erms und Alin Illi als Torwarttrainer zum TV Plochingen wechselt.