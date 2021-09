1 Das Team des TSV Deizisau, hinten von links: Jannik Nussbaum, Lars Crone, Lukas Lohmann, Nils Kühl, Max Baumann, Jan Schultheiß. Foto: /TSV Deizisau

Der TSV Deizisau hat den Aufstieg im Visier – aufgrund von Verletzungen und der allgemeinen Corona-Unsicherheit muss es aber nicht sofort sein.

Deizisau - Mit Saisonzielen ist es so eine Sache. Jeder möchte vor Rundenbeginn von den Teams eines hören – und die Sportler selbst möchten sich ja auch Anreize setzen. Die Macher des Handball-Württembergligisten TSV Deizisau reden auch gar nicht um den heißen Brei herum. „Wir planen schon, mittelfristig wieder eine Liga höher zu spielen“, sagt Dennis Prinz vom Management. Das Aber, das man heraushört, betrifft den Zeitplan. Angesichts der allgemeinen Unsicherheit nach der langen Coronapause und der großen personellen Probleme zum Saisonstart betonen die Deizisauer das Wort „Mittelfristig“ ein bisschen mehr und peilen für die kommende Saison erst einmal einen Platz im vorderen Tabellendrittel an. „Wir müssen erst mal gucken, wie wir in die Saison reinkommen“, formuliert es Trainer Stefan Eidt.