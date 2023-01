1 Juri Knorr spielt bislang eine überragende Weltmeisterschaft. Foto: dpa/Jan Woitas

Der deutsche Handball sehnt sich seit Jahren nach einem außergewöhnlichen Spielmacher. Juri Knorr zeigt bei der WM, dass er dieser Unterschiedsspieler mit Starpotenzial sein kann. Ehemalige Spielmacher aus der Region sind vom 22-Jährigen begeistert.















Es läuft für die deutsche Handball-Nationalmannschaft bei dieser Weltmeisterschaft. Schon vor dem letzten Vorrundenspiel an diesem Dienstag (18 Uhr/ZDF) gegen Algerien ist das Hauptrundenticket gebucht. Die „zweite Garde“ dürfte gegen die noch sieglosen Afrikaner einiges an Spielanteilen bekommen. Zu Problemen dürfte das nicht führen – der Pool an guten Spielern aus der Bundesliga ist so groß wie in keinem anderen Land.