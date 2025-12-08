Handball-Weltmeister aus Plochingen: Can Akkoc hat schon die nächsten Titel im Visier
16 Jahre und schon im goldenen Buch der Stadt Plochingen: Can Akkoc. Bürgermeister Frank Buß ist stolz. Foto: Stefanie Gauch-Dörre

U-17-Handballweltmeister Can Akkoc aus Plochingen will Profi-Handballer werden und fühlt sich in der Jugend der Rhein-Neckar Löwen wohl.

Jeder Sportler träumt davon – ein Mal im Leben Weltmeister zu sein. Mit nur 16 Jahren lebt Handballer Can Akkoc diesen Traum bereits. Anfang November setzte er sich mit der deutschen U-17-Auswahl im Finale mit 44:43 nach Verlängerung gegen Ägypten durch und sicherte sich den WM-Titel in Casablanca. Nun wurde er von der Stadt Plochingen für diese Leistung geehrt. Bürgermeister Frank Buß empfing den Handballer mit seinen Eltern im alten Rathaus und auch der obligatorische Eintrag ins goldene Buch der Stadt durfte nicht fehlen.

