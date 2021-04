1 Noch trägt Nicolai Theilinger (rechts) das Göppinger Trikot, bald wechselt er ins rote des HSV. Foto: Baumann/Volker Mueller

Der Köngener Handball-Profi vergrößert ab Sommer die Schwaben-Connection beim HSV Hamburg.

Göppingen - Auf die Sache mit dem Spätzleschaber fuhren Hamburger Medien voll ab. Sie hätten die Geschichte wahrscheinlich genauso gebracht, wenn es um eine Spätzlespresse gegangen wäre. Nur die Hausfrauen und immer mehr Hausmänner in und um Köngen herum werden wohlwollend mit dem Kopf nicken, wenn sie Nicolai Theilinger voller Überzeugung sagen hören: „Schaber, ganz klar.“ Thailinger kommt aus Köngen, wohnt zurzeit in Göppingen und zieht im Sommer in die Hansestadt, um beim dortigen Zweitligisten – und nicht nur seiner Hoffnung nach dann Bundesligisten – professionell Handball zu spielen.