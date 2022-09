Handball am Wochenende

1 Yannik Heetel glänzt im Derby mit zwölf Treffern für die Reichenbacher, hier setzt er zu einem seiner drei Siebenmeter an. Foto: /Herbert Rudel

Der Esslinger Handball-Verbandsligist arbeitet die 21:41-Derbyklatsche beim TV Reichenbach auf. Der TSV Deizisau gewinnt in der Württembergliga verdient, aber mit 42:33 viel zu hoch.















42:33, 41:21, 33:19 – in den Handballspielen des Sonntagabends mit Beteiligung von Teams aus der Region Esslingen gab es hohe Ergebnisse. Lediglich der TSV Wolfschlugen schlug mit seiner 34:37-Niederlage in der Baden-Württemberg Oberliga gegen den TSV Blaustein aus der Reihe – es war die dritte Schlappe des Aufsteigers im dritten Saisonspiel. Unerwartet heftig war die Pleite, die der TV Reichenbach in der Verbandsliga dem Team Esslingen zufügte – 41:21 eben.