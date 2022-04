Die Handballer des TSV Neuhausen wollen bei der mHSG Friesenheim-Hochdorf weitere Punkte für den Verbleib in der 3. Liga sammeln.















Für gewöhnlich wird im Handball Anfang April davon gesprochen werden, „dass die Saison auf die Zielgerade einbiegt“. Das wäre auch in diesem Jahr so gewesen. Doch durch die zahllosen Verlegungen bietet sich in fast keiner Spielklasse schon ein klares Bild, weil die Teams teilweise bis zu fünf absolvierte Partien auseinanderliegen. Klar ist aber, für einige geht’s bereits um alles – und zwar in jeder Begegnung.