Handball-Vorschau: Zwischen Druck rausnehmen und Charaktertest

1 Veronika Goldammer (links) und Stefanie Urbisch (Zweite von rechts, mit Tobias Danner und Sandra Härtl von der Nellinger Führungsriege) stehen in der Verantwortung. Foto: /Herbert Rudel

Die Handballteams gehen mit den anstehenden Aufgaben unterschiedlich um. Premiere für das TVN-Duo Goldammer/Urbisch.











Link kopiert

Bereits am Donnerstagabend unterlagen die Handballerinnen der SG Hegensberg/Liebersbronn in der Verbandsliga dem Tabellenführer Spvgg Mössingen mit 25:40 (14:18). Die meisten anderen Teams der Region kämpfen am Samstag und Sonntag um Punkte, wobei etwa Drittligist TSV Neuhausen spielfrei ist. Die Heli-Frauen führten in Mössingen zwar mit 4:1, verloren dann jedoch den Faden. So egalisierten die Mössingerinnen zum 5:5 und zogen fortan davon. Nach dem Vier-Tore-Lauf der Spvgg bis zur 42. Minute in der zweiten Hälfte (18:26) hatten die Berghandballerinnen ihren Gegnerinnen dann nichts mehr entgegenzusetzen.