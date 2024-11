1 Lukas Francik und die Wolfschlugener freuen sich nach dem Derbysieg gegen Deizisau auf den Tabellenführer. Foto: /Herbert Rudel

Die Wolfschlugener Handballer erwarten Weilstetten, die Denkendorfer reisen nach Unterensingen. Und es steht das nächste Verbandsliga-Derby an.











So langsam kommen die Handballer in die Saisonphase, in der man hin und wieder von richtungsweisenden Spielen sprechen kann – und das tun sie.