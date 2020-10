Während der Handball-Spielbetrieb von der Württembergliga abwärts komplett ausgesetzt wurde und auch der TSV Neuhausen in der Baden-Württemberg Oberliga nicht spielt, laufen aus der Region am Wochenende nur die Drittligisten TV Nellingen und TV Plochingen an. Wie es danach in der 3. Liga weitergeht, ist unsicher. Der DHB hat den Spielbetrieb bis einschließlich 15. November ausgesetzt, um Zeit zu gewinnen.

Esslingen - Wir planen dieses Spiel, und so haben wir auch trainiert“, sagt Trainerin Veronika Goldammer von den Drittliga-Handballerinnen des TV Nellingen in Bezug auf die Begegnung mit der TuS Metzingen II. Auch das Spiel von Männer-Drittligist TV Plochingen beim TV Willstätt soll stattfinden. In den Baden-Württemberg Oberligen wurden mittlerweile sämtliche Partien mit Ausnahme eines Jugendspiels abgesagt. Der Spielbetrieb von der Württembergliga abwärts wurde bereits am Mittwoch komplett bis Ende November ausgesetzt.