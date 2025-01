Handball – Vorschau: Zurück in den „Flow“ und die Halle verstummen lassen

1 Die Maddogs streben den dritten Sieg im neuen Jahr an. Foto: /Robin Rudel

Die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen sind beim Schlusslicht gefordert. Oberligist TSV Deizisau will den Negativtrend stoppen – und der TSV Wolfschlugen den ersten Erfolg des Jahres holen.











Für die Handballteams der Region geht es an diesem Wochenende um wichtige Punkte und richtungsweisende Spiele. Während der Drittligist TSV Neuhausen beim Schlusslicht SV Plauen-Oberlosa den dritten Sieg im neuen Jahre anstrebt, möchte der TSV Deizisau in der Oberliga laut Arne Staiger vom Deizisauer Management „endlich Selbstvertrauen sowie Überzeugung“ sammeln. Der TSV Wolfschlugen will indes nach zwei Niederlagen in 2025 – und dem Absturz von Rang eins auf vier – den ersten Erfolg einfahren – und trifft dabei auf einen direkten Tabellennachbarn.