Handball – Vorschau: TSV Neuhausen vor Härtetest bei der HSG Konstanz
Die Maddogs streben einen weiteren Erfolg an. Foto: Steffen Wahr/oh

Die Drittliga-Handballer reisen mit „breiter Brust “ zum Favoriten und Zweitliga-Absteiger HSG Konstanz. Regionalligist HSG Ostfildern will derweil den nächsten Sieg holen.

Die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen legten beim 34:27-Heimsieg gegen den TuS Fürstenfeldbruck einen überzeugenden Saisonauftakt hin und reisen laut Coach Daniel Brack „mit breiter Brust, aber als Außenseiter“ am Samstag zum Zweitliga-Absteiger HSG Konstanz. Im Auftakt-Derby in der Regionalliga zeigte die HSG Ostfildern dem TV Plochingen beim 34:27-Sieg die Grenzen auf. Während die Ostfilderner nun direkt nachlegen wollen, sind die Plochinger nach dem Umbruch noch in der Formfindungsphase.

