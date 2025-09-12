Handball – Vorschau: TSV Neuhausen vor Härtetest bei der HSG Konstanz

TSV Neuhausen vor Härtetest bei der HSG Konstanz

Die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen legten beim 34:27-Heimsieg gegen den TuS Fürstenfeldbruck einen überzeugenden Saisonauftakt hin und reisen laut Coach Daniel Brack „mit breiter Brust, aber als Außenseiter“ am Samstag zum Zweitliga-Absteiger HSG Konstanz. Im Auftakt-Derby in der Regionalliga zeigte die HSG Ostfildern dem TV Plochingen beim 34:27-Sieg die Grenzen auf. Während die Ostfilderner nun direkt nachlegen wollen, sind die Plochinger nach dem Umbruch noch in der Formfindungsphase.