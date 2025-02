Handball-Vorschau: Super-Bowl-Stimmung in Wolfschlugen

1 Die Ränge werden in Wolfschlugen wieder voll sein – und den Zuschauern soll nicht nur auf dem Spielfeld etwas geboten werden. Foto: /Herbert Rudel

Die TSV-Handballer machen ihren Dreifach-Spieltag zum Event, die Neuhausener wollen sich in Pfullingen behaupten, die Berghandballer das Spitzenspiel gewinnen – und die Nellingerinnen treten nicht an.











In Nordamerika muss man den Leuten erklären, was Handball ist. Was sie dort beim Baseball, Basketball, Football und Eishockey können, ist Show. Und was machen nun die Handballer beim TSV Wolfschlugen? Sie wollen die beiden Welten am Samstag zusammenbringen: Männliche A-Jugend gegen JANO Filder II, Frauen gegen HC Erlangen und Männer gegen HSG Langenau/Elchingen – und dazwischen viel Licht und Unterhaltung. Für die ganz große Stimmung müssen – einen Tag vor dem Super Bowl – aber die Handballerinnen und Handballer auf dem Feld sorgen. Für die Drittliga-Männer des TSV Neuhausen wird es derweil auch ohne Rahmenprogramm heiß hergehen – und die Regionalliga-Frauen des TV Nellingen spielen gar nicht.