Handball – Vorschau: „Stimmungsaufheller“ sind nötig

1 Es ist noch offen, ob Dominik Keim (am Ball) gegen den HC Neuenbürg für die HSG Ostfildern wieder auflaufen darf. Foto:

Die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen stecken in einem „Entwicklungsprozess“. Die Frauen des TSV Wolfschlugen peilen den vierten Sieg in Serie an.











Link kopiert

Die Saison in den Handballligen kommt allmählich ins Rollen. Viele Teams sind noch damit beschäftigt, ihren Weg zu finden, doch es gibt auch schon die ersten Tendenzen. Während die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen zuletzt bei der 32:33-Niederlage gegen Saase3 Leutershausen die erste Pleite nach vier ungeschlagenen Spielen – drei Siege, ein Remis – hinnehmen mussten, wollen die Handballerinnen des TSV Wolfschlugen beim TSV Ismaning den vierten Sieg in Serie holen.