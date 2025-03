Handball-Vorschau: „Stehen die zwei Punkte, hat sich der Schmerz gelohnt“

Während sich viele Handball-Teams im Tabellen-Mittelfeld befinden, geht es hier und da bereits um Auf- und Abstieg.











In der Handball-Verbandsliga der Männer reicht zum jetzigen Stand der Dinge auch Rang vier, um die Relegation um den Aufstieg spielen zu dürfen. Es bahnt sich also ein Vier- oder sogar Fünfkampf zwischen dem TSV Denkendorf, der SG Ober-/Unterhausen, dem TV Reichenbach, der TG Schömberg und der Spvgg Mössingen um die Plätze drei und vier an. Auch die zweitplatzierte SG Hegensberg/Liebersbronn will nicht mehr an Boden verlieren und sich weiter hinter dem enteilten Spitzenreiter SKV Unterensingen festsetzen. Das Aufstiegsrennen geht also schon jetzt in die entscheidend heiße Phase – nicht nur in der Verbandsliga. Andere Mannschaften wie Oberligist TSV Deizisau oder Verbandsligist Team Esslingen haben mit dem Aufstieg nichts am Hut und müssen stattdessen dringend Punkte sammeln, um in ihrer Liga zu bleiben.