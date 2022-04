In der Handball-Verbandsliga könnten die Männer der HSG Ostfildern und die Frauen des TSV Köngen am Wochenende als Aufsteiger feststehen.















Es ist die Zeit der Rechenschieber. Je näher das Saisonende rückt – und es ist in den Handballligen sehr nahe –, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass erste Entscheidungen fallen. Es gibt aber auch Fälle, in denen Teams diese vermeiden und sich die Chance erhalten wollen, ihr jeweiliges Ziel (doch noch) zu erreichen. Das betrifft etwa die im Endspurt etwas schwächelnden Männer-Württembergligisten TSV Deizisau und TSV Wolfschlugen im Aufstiegs- sowie die Frauen des TSV Denkendorf im Abstiegskampf. In der Verbandsliga kann die HSG Ostfildern die Meisterschaft feiern – aber nur, wenn sie ihre Aufgabe löst und das Team Esslingen hilft. Die Frauen des TSV Köngen spielen endlich gegen die SG Ober-/Unterhausen und haben es selbst in der Hand, den Aufstieg klar zu machen.