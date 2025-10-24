Handball – Vorschau: SKV gegen Heli – man kennt sich
1
Foto: dpa

In der Handball-Oberliga kommt es zum Aufsteigerduell. Verbandsligist TSV Deizisau möchte die Geschichte nicht wiederholen.

Mit Ausnahme der Bundesliga-B-Jugend des TV Nellingen, die am Sonntag (16 Uhr) den TuS Steißlingen erwartet, sind die Jugendhandballer in den Herbstferien. Einigen Erwachsenenteams würde ein spielfreies Wochenende auch guttun, denn es geht eine Krankheitswelle um. Wie drückt es Christoph Hönig, der Trainer des Frauen-Oberligisten TSV Denkendorf aus: „Es geht gerade was rum. Wir müssen gewinnen wollen und der Situation trotzen.“

