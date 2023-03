1 23:20 gewannen Maike Wohnus und Wolfschlugen das Hinspiel in Nellingen. Foto: /Robin Rudel

Die Ausgangslage beim TSV Wolfschlugen und dem TV Nellingen vor dem Saisonabschluss-Derby in der 3. Liga der Handballfrauen ist höchst unterschiedlich. In der Württembergliga der Männer gibt es zwei Spitzenspiele und trotzdem wenig Spannung.















An den Aussagen der Verantwortlichen vor dem nächsten Spieltag merkt man: Das Saisonende in den Handballligen naht. Die einen können es auslaufen lassen, wollen aber freilich einen guten Abschluss hinlegen, andere haben noch richtig Druck. So die Drittliga-Frauen des TV Nellingen vor dem Derby am letzten Spieltag beim TSV Wolfschlugen – durchaus selbst verschuldet und möglicherweise mit Folgen.