Handball – Vorschau: Rückenwind, Pflichtaufgaben und Derby-Brisanz

Die Hallen füllen sich wieder: In den Handball-Ligen der Region steht nach dem Jahreswechsel fast durchweg Ligabetrieb an – nur vereinzelte Teams wie der Landesliga-Spitzenreiter TSV Neuhausen II haben am Wochenende spielfrei. Während das zweite Team pausiert, hat Drittligist TSV Neuhausen eine Pflichtaufgabe zu lösen. Die Maddogs sind beim Schlusslicht TuS Fürstenfeldbruck zu Gast – und reisen nach dem Sieg im EZ-Pokal sowie dem 32:29-Erfolg gegen den Vierten Wölfe Würzburg mit Selbstvertrauen im Gepäck an.