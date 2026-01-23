Handball – Vorschau: Rückenwind, Pflichtaufgaben und Derby-Brisanz
Das Verbandsliga-Derby zwischen dem Team Esslingen und dem TV Reichenbach verspricht Spannung. Foto:  

Handball-Drittligist TSV Neuhausen stellt sich auf ein Kampfspiel ein und Verbandsligist TSV Deizisau will den Favoriten im Top-Spiel ärgern.

Die Hallen füllen sich wieder: In den Handball-Ligen der Region steht nach dem Jahreswechsel fast durchweg Ligabetrieb an – nur vereinzelte Teams wie der Landesliga-Spitzenreiter TSV Neuhausen II haben am Wochenende spielfrei. Während das zweite Team pausiert, hat Drittligist TSV Neuhausen eine Pflichtaufgabe zu lösen. Die Maddogs sind beim Schlusslicht TuS  Fürstenfeldbruck zu Gast – und reisen nach dem Sieg im EZ-Pokal sowie dem 32:29-Erfolg gegen den Vierten Wölfe Würzburg mit Selbstvertrauen im Gepäck an.

