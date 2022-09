1 Das TVR-Team um Carolin Richter spielt sich immer mehr ein. Foto: /Herbert Rudel

Zwei Spiele setzen die Handballerinnen erst mal aus, bevor sie Anfang Oktober ihren Saisonauftakt in der Württembergliga geben.















Link kopiert

Während die Württembergliga-Konkurrenz bereits am Wochenende in die Saison startet, müssen sich die Handballerinnen des TV Reichenbach noch eine Weile gedulden. Ihr erster Gegner wäre der TV Nellingen II gewesen, der aber kaderbedingt seine Team aus dem Spielbetrieb genommen hat. Das Wochenende drauf ist regulär spielfrei. Damit feiern die Reichenbacherinnen erst am 2. Oktober ihren Auftakt bei der SU Neckarsulm II. „Ich sehe das als Vorteil“, erklärt TVR-Coach Fabian Röder. „Für uns ist es wertvoll, mehr Zeit zu haben.“