Vorfreude auf das Handball-Derby zwischen Neuhausen und Plochingen. Wolfschlugener Frauen starten.

Esslingen - Die Handballer von der vierthöchsten Spielklasse abwärts dürfen noch eine Woche lang zusehen, was die Drittligisten so machen – und da gibt es am Samstagabend gleich das Derby zwischen den Männern des TSV Neuhausen und des TV Plochingen. Die Frauen des TV Nellingen sind eine Woche nach dem erfolgreichen Auftakt gleich mal spielfrei, während der TSV Wolfschlugen verspätet einsteigt.