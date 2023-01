1 Fast alle Handballteams aus der Region sind am Wochenende im Einsatz Foto: eas/Archiv

Nach dem knappen Heimsieg gegen die Bittenfelder Zweite wartet in der BWOL mit der TGS Pforzheim gleich die nächste Herausforderung auf die Handballer des TVP.















Link kopiert

Es ist angerichtet, für das nächste vollgepackte Handballwochenende: Fast alle Teams aus der Region sind im Einsatz. Zumindest von der Papierform her stehen sie vor unterschiedlich komplizierten Aufgaben. Aber was heißt das schon? – Die Ergebnisse der jüngsten Partien haben gezeigt, dass so manches nicht nach Plan läuft.