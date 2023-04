Die BWOL-Handballer treten in Großsachsen an. Drittligist Nellingen verpflichtet Torhüterin Laura Waldenmaier.















In der Baden-Württemberg Oberliga geht die Saison länger als in den meisten anderen Handball-Spielklassen. Während sich etwa die 3. Liga – abgesehen von der Relegation – schon in der Sommerpause befindet, müssen der TV Plochingen und der TSV Wolfschlugen jeweils noch sechs mal ran. Während Plochingen noch um den Wieder-Aufstieg in die 3. Liga kämpft, ist der Wieder-Abstieg von Wolfschlugen praktisch nicht mehr zu verhindern.