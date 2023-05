Während die BWOL-Handballer um den Aufstieg kämpfen, herrscht bei den Heli-Frauen pure Vorfreude auf das Pokal-Final-Four.















Alle Amateurhandballer der Region befinden sich in der Sommerpause. Alle? Nein. Die unbeugsamen Baden-Württemberg-Oberligisten haben noch drei Spiele abzuleisten. Und die Augen sind voll auf sie gerichtet – vor allem auf die, für die es noch um etwas geht. Das betrifft den TV Plochingen, der noch aufsteigen will, während sich der als Absteiger feststehende TSV Wolfschlugen mit Würde verabschieden will.