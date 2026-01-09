Handball – Vorschau: Personalkarussell bei der HSG Ostfildern, „gutes Gefühl“ in Plochingen

1 HSG-Spieler Felipe Soteras Merz (links) läuft noch zweimal für Ostfildern auf. Foto: Robin Rudel

Bezirksligist TSV Deizisau II freut sich auf das „Kracher-Derby".











Der EZ-Pokal ist beendet, fand in den Frauen des TSV Wofschlugen sowie den Männern des TSV Neuhausen zwei verdiente Titelverteidiger – und eröffnete die Handball-Saison 2026, die nun allmählich wieder Fahrt aufnimmt. Die Wolfschlugenerinnen sind spielfrei. Und die Neuhausener verlegten ihre erste Pflichtpartie des Jahres beim TSB Heilbronn-Horkheim – der neue Termin steht noch nicht fest –, da Max Heydecke sowie Linus Schmid gemeinsam bei einem Lehrgang der U-21-Nationalmannschaft weilen. Einige Handballerinnen und Handballer freuen sich jedoch darauf, nach der Pause wieder auf der Platte zu stehen.