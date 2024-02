Handball – Vorschau: Ostfildern ist heiß auf das „unerwartete Endspiel“

1 Ostfildern will mit einem Sieg gegen Blaustein die Aufstiegsrunde erreichen. Foto: /Herbert Rudel

Die BWOL-Handballer der HSG wollen mit einem Sieg in die Aufstiegsrunde einziehen. Der TSV Deizisau erwartet ein „Testspiel".











Drei Siege in Folge feierten die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen zuletzt und wollen am Samstag gegen den VfL Waiblingen diese Erfolgsserie ausbauen. In der Baden-Württemberg Oberliga steht dagegen der Showdown um die Aufstiegsrundenplätze an. Die HSG Ostfildern ist laut HSG-Teammanager Matthias Dunz bereit „alles zu geben, den ausgeklügelten Matchplan umzusetzen und den TSV Blaustein von Beginn an zu stressen“, um den vierten Platz zu halten.