Nachbarschaftstreffen in Hülle und Fülle

Die Handballerinnen und Handballer aus dem Esslinger Raum haben am Wochenende in so gut wie allen Klassen Derbys zu absolvieren.















Esslingen - Wolfschlugen gegen Unterensingen in der Württembergliga bei den Männern, Denkendorf gegen Nellingen II bei den Frauen. Und auch in den Handball-Ligen darunter gibt es an diesem Spieltag reichlich Duelle mit Lokalkolorit.