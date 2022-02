Viele Handball-Teams aus der Region können auf ihre jüngsten Erfolge aufbauen – aber Corona verhindert wieder mal einige Spiele.















Esslingen - Das wird die Handballer – sowie alle anderen Teamsportler – und ihre Fans in den kommenden Wochen begleiten: Bevor sie zum Spiel aufbrechen, sollten sie noch mal klären, ob auch gespielt wird. Immer wieder fallen Begegnungen coronabedingt aus, zum Teil kurzfristig. Nachgeholt werden sie dann in der Regel unter der Woche, und hier manchmal an sehr ungewohnten Terminen. Das Derby der 3. Liga der Frauen zwischen dem TSV Wolfschlugen und dem TV Nellingen sollte eigentlich an diesem Sonntag ausgetragen werden – es war bereits ein Nachholtermin. Nun gibt es wieder Coronafälle beim TVN. Neuer Termin: Rosenmontag, 28. Februar, 20.30 Uhr.