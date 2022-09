2 Patrizia Hagelmayer und das TSV-Team wollen sich in der Liga etablieren. Foto: /Herbert Rudel

Die Handball-Frauen des TSV Köngen wollen es als Württembergliga-Neulinge ins Mittelfeld der Tabelle schaffen.















Mit keiner einzigen Niederlage auf dem Konto sind die Handballerinnen des TSV Köngen in der vergangenen Verbandsliga-Runde aufgestiegen. Nun gehören sie mit dem TV 1895 Flein zu den Neulingen in der Württembergliga-Saison, die am kommenden Wochenende beginnt. Weil das Niveau künftig ein anderes ist, fällt es dem Team noch etwas schwer, sich selbst einzuschätzen. Deshalb erklärt Trainer Johannes Martin: „Wir hoffen, dass wir gegen Mitte der Runde den Blick eher nach oben richten können.“ Köngens Ziel: Mit dem Abstiegskampf nichts zu tun zu haben und sich im Mittelfeld der Tabelle zu positionieren.