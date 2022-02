1 Das Handball-Programmheft am Wochenende ist eher dünn. Foto: EZ/Archiv

Die Verbandsliga- und die Kreisliga-A-Männer sowie die Württembergliga-Frauen des TSV spielen daheim. Für den TSV Deizisau könnte es eklig werden.















Esslingen - In der Bezirksklasse wird gar nicht gespielt, in anderen Ligen sind keine Teams aus der Region im Einsatz und wieder in anderen ist das eine oder andere Nachholspiel angesetzt. Ein regulärer Spielbetrieb wäre in der 3. Liga der Männer angestanden – wäre: Denn hier muss der TV Plochingen spielen, obwohl er nicht wollte, der TSV Neuhausen wollte antreten, wurde aber von Corona beim Gegner ausgebremst.