Handball – Vorschau: In Denkendorf passiert Historisches
Im Jahr 2016 haben die Deizisauer und die Denkendorder mal gegeneinander gespielt – beim EZ-Pokal. Nun kommt es zu dem Duell in der Liga. Foto: Robin Rudel

Selbst alte Handball-Hasen erinnern sich nicht an ein Duell zwischen dem TSV Denkendorf und dem TSV Deizisau.

„Ich bin seit 1992 beim TSV Deizisau. Ich kann mich nicht an ein Spiel gegen den TSV Denkendorf erinnern“, sagt Arne Staiger, der als Handballer und Funktionär so einiges mitgemacht hat in Deizisau – und dabei immer höherklassiger unterwegs war als die Denkendorfer. Bis jetzt. Am Samstag (20 Uhr) laufen die Deizisauer in Denkendorf zum Verbandsliga-Derby auf. Es ist der potenzielle Höhepunkt eines Superspieltages in der Denkendorfer Sporthalle. Um 18 Uhr tritt das zweite Frauenteam in der Bezirksoberliga ebenfalls gegen Deizisau an, davor um 16 Uhr erwarten die Oberliga-Frauen die SG H2Ku Herrenberg zum Spitzenspiel Zweiter gegen Erster. Aber auch in anderen Hallen ist was los.

