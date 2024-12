Handball – Vorschau: HSG gegen TVP: Handball-Highlight zum Jahresabschluss

1 Nicht nur HSG-Spieler Felipe Soteras Merz (vorne) möchte gegen den TVP einen Sieg holen. Foto: /Robin Rudel

Ein Handball-Derby steht noch vor Weihnachten bevor: Regionalligist HSG Ostfildern trifft am Samstagabend in der Nellinger Sporthalle 1 auf den TV Plochingen.











Link kopiert

Noch ein kleines Handball-Wochenende steht in der Region an, bevor auch die letzten Teams in die verdiente Winterpause gehen dürfen. Besonders freuen sich die Akteure der HSG Ostfildern sowie des TV Plochingen auf das anstehende Derby in der Regionalliga. „Das wird noch mal ein gutes Ding“, sagt HSG-Coach Marco Gaßmann. TVP-Coach Michael Stettner, kann da nur zustimmen: „Ein geiles Highlight zum Jahresabschluss. Es geht darum, wer am Ende mehr Kraftreserven übrig hat.“ Indes die Handballerinnen des TV Nellingen treten kurz vor Weihnachten noch mal in dieser Spielklasse an. Gegen den Siebten TuS Steißlingen geht es laut Trainerin Veronika Goldammer jedoch vor allem darum, „keine Verletzungen“ mitzunehmen.