Hochspannung in der Abstiegsrunde

1 Luis Sommer kann den Neuhausenern wieder helfen. Foto: /Herbert Rudel

Der TV Plochingen, der TSV Neuhausen und der TV Nellingen können in einem Heimspiel viel gewinnen – und viel verlieren.















TSV Wolfschlugen und HSG Ostfildern bei den Männern, TSV Köngen bei den Frauen – in Sachen Aufstieg sind bei den Handballerinnen und Handballern der Region die wichtigsten Entscheidungen gefallen. Im Abstiegskampf aber geht es im Saisonendspurt noch zur Sache. Die Drittligisten TV Plochingen, TSV Neuhausen und TV Nellingen sind dabei allesamt am Wochenende in heimischer Halle gefordert. Sie können wichtige Siege einfahren. Plochingens Trainer Christian Hörner sagt vor dem Auftritt gegen den TV Kirchzell aber auch: „Wenn wir verlieren, dann sind wir raus.“