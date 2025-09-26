Handball – Vorschau: „Heiße“ Auswärts-Tänze werden erwartet
1
Die Maddogs möchten den vierten Sieg in Serie feiern. Foto: oh

Drittligist TSV Neuhausen will die Siegesserie ausbauen und die SG Hegensberg/Liebersbronn möchte den ersten Heimerfolg in der Handball-Oberliga feiern.

Nachdem die Handballsaison in den Amateurligen der Region in den vergangenen Wochen so langsam ins Rollen kam, herrscht spätestens ab diesem Wochenende Vollbetrieb. Auf der Erfolgswelle surft bereits Drittligist TSV Neuhausen, der beim 38:37-Erfolg bei der SG Köndringen/Teningen den dritten Saisonsieg feierte – und nun zuhause gegen den SV Salamander Kornwestheim die Serie ausbauen will. „Das wäre ein Traum, dagegen spricht aber, dass Kornwestheim in der Vergangenheit nicht immer unser Lieblingsgegner war“, sagt Neuhausens Coach Daniel Brack, der aber optimistisch ist.

